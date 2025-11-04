На Западе составили рейтинг оценок усилий стран по вступлению в Евросоюз

Politico составило рейтинг оценок усилий семи стран по вступлению в Евросоюз

Издание Politico составило рейтинг оценок усилий семи стран по вступлению в Европейский союз на основе комментариев официальных лиц и дипломатов в сообществе.

Так, журналисты оценивают усилия Черногории для вступления в Евросоюз на высший бал, Албании — на 5-. Молдавия получила 4+, а усилия Украины оценены на твердую четверку, Грузия «экзамен» на вступление в сообщество не сдала бы.

4 ноября Брюссель опубликует публичный доклад о расширении Евросоюза, в котором оценит усилия желающих вступить в ЕС стран.

Президент Черногории Яков Милатович заявил Politico, что его страна стала «самым продвинутым кандидатом» на вступление в Европейский союз. По его словам, сообществу стоит начать готовить проект договора о присоединении Черногории.

Представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов высказал мнение, что присоединение Киева к объединению должно стать «стратегическими императивом» для ЕС.

Самые низкие оценки, по позиции Politico, получают Сербия, Босния и Герцеговина, а также Грузия, в последней ситуация с демократией «находится в свободном падении».

Ранее в МИД России заявили об отсутствии иллюзий относительно плана ЕС по Украине.