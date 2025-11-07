Грузинский премьер назвал Китай единственной мирной сверхдержавой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Китай единственной мирной сверхдержавой. Такое мнение он высказал в интервью турецкому телеканалу TRT World, передает ТАСС.

«О Китае я должен сказать, что сейчас это единственная мирная сверхдержава в мире политики», — сказал он.

По словам Кобахидзе, Грузия и Китай разделяют общие ценности, поэтому для Тбилиси ценно углублять сотрудничество с Пекином.

Премьер напомнил, что Грузия старается расширять сотрудничество со всеми странами и подписала с КНР соглашения о свободной торговле и безвизовом режиме.

В 2024 году вступил в силу безвизовый режим для граждан Грузии в Китае, а для граждан Китая в Грузии — в 2023 году. Это привело к росту китайского туризма в Грузию.

В 2025 году страны подписали меморандумы о сотрудничестве в области сельского хозяйства и искусственного интеллекта.

Накануне генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что грузинские власти Грузии готовы к пересмотру отношений с США.

Ранее в Грузии арестовали трех граждан Китая, пытавшихся приобрести 2 кг урана.