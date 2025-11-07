На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грузинский премьер назвал Китай единственной мирной сверхдержавой

Премьер Грузии Кобахидзе: Китай является единственной мирной сверхдержавой
true
true
true
close
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Китай единственной мирной сверхдержавой. Такое мнение он высказал в интервью турецкому телеканалу TRT World, передает ТАСС.

«О Китае я должен сказать, что сейчас это единственная мирная сверхдержава в мире политики», — сказал он.

По словам Кобахидзе, Грузия и Китай разделяют общие ценности, поэтому для Тбилиси ценно углублять сотрудничество с Пекином.

Премьер напомнил, что Грузия старается расширять сотрудничество со всеми странами и подписала с КНР соглашения о свободной торговле и безвизовом режиме.

В 2024 году вступил в силу безвизовый режим для граждан Грузии в Китае, а для граждан Китая в Грузии — в 2023 году. Это привело к росту китайского туризма в Грузию.
В 2025 году страны подписали меморандумы о сотрудничестве в области сельского хозяйства и искусственного интеллекта.

Накануне генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что грузинские власти Грузии готовы к пересмотру отношений с США.

Ранее в Грузии арестовали трех граждан Китая, пытавшихся приобрести 2 кг урана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами