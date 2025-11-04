Власть на Украине в данный момент в значительной степени контролируют неонацисты, включая занимающего пост главы государства Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн.

«Свобода действий Зеленского жестко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ «уже провели неплохую зачистку» украинских войск. По мнению Макговерна, как только армия страны будет уничтожена, неонацисты сбегут за границу, в том числе «на свои виллы на юге Италии».

3 ноября журнал The American Conservative написал, что правительства стран — членов НАТО не могут смириться с тем фактом, что Украина терпит поражение в вооруженном конфликте с РФ. Как отметили авторы статьи, западные чиновники и аналитики продолжают предсказывать победу Киева, однако их прогнозы ничем не обоснованы. В настоящее время Украина может продолжать боевые действия только благодаря финансовой и военной помощи зарубежных партнеров. В связи с этим обозреватели призвали чиновников в США и НАТО отказаться от своих иллюзий и признать, что Украине не удастся одержать верх.

