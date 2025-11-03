Страны НАТО не могут смириться с фактом, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому делают все более «безрассудные предложения». Об этом пишет журнал The American Conservative.

В публикации говорится, что миф о «неизбежной победе» Украины возник на самых ранних этапах политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Автор статьи обратил внимание на то, что уверенность в военных перспективах ВСУ оказалась чрезмерной. Однако с течением времени разрыв между мечтами и реальностью только увеличивается.

В журнале отметили, что западные чиновники и аналитики продолжают предсказывать победу Украины. Однако такая уверенность ничем не обоснована, подчеркивается в статье. В The American Conservative заявили, что Россия одерживает победу в конфликте. В свою очередь Украина может продолжать боевые действия только благодаря финансовой и военной помощи стран НАТО.

В связи с этим отмечается, что в НАТО «циркулируют безрассудные предложения», например, установить бесполетную зону над Украиной, начать сбивать даже пилотируемые российские самолеты или отправить на Украину миротворческие войска. В заключении автор статьи призвал чиновников США и НАТО отказаться от своих иллюзий и признать, что Украина не победит в конфликте с РФ.

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico призвало президента Украины Владимира Зеленского осознать, что поставки западного оружия не изменят положения ВСУ в зоне боевых действий, так как им некому управлять. В публикации также отметили, что Киев не готов идти на политические компромиссы для урегулирования конфликта. В связи с этим власти Украины пытаются втянуть НАТО в прямое военное столкновение с РФ, подытожили журналисты.

Ранее стало известно, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.