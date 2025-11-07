На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине обиделись на снятие флага страны со здания парламента Чехии

Стефанчук: сдирать флаг Украины со здания парламента Чехии сомнительное решение
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал «сомнительным достижением» снятие флага Украины со здания парламента Чехии.

«Сдирать украинский флаг со здания парламента европейской страны, братский народ которой поддерживает украинцев... – сомнительное достижение», — заявил он.

Незадолго до этого посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник оценил снятие флага Украины в Праге со здания парламента. По его словам, отношении Чехии к Украине ощутимо изменилось. Посол напомнил, что в стране недавно подняли вопрос о прекращении социальных выплат украинским беженцам.

7 ноября спикер парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг. Он объяснил, что Чешская Республика должна находиться на первом месте.

Ранее сообщалось, что Чехия может сократить военную поддержку Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами