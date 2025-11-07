Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал «сомнительным достижением» снятие флага Украины со здания парламента Чехии.

«Сдирать украинский флаг со здания парламента европейской страны, братский народ которой поддерживает украинцев... – сомнительное достижение», — заявил он.

Незадолго до этого посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник оценил снятие флага Украины в Праге со здания парламента. По его словам, отношении Чехии к Украине ощутимо изменилось. Посол напомнил, что в стране недавно подняли вопрос о прекращении социальных выплат украинским беженцам.

7 ноября спикер парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг. Он объяснил, что Чешская Республика должна находиться на первом месте.

Ранее сообщалось, что Чехия может сократить военную поддержку Украины.