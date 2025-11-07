На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сразу четыре бывших премьера Японии уснули на заседании парламента

Бывшие премьеры Японии заснули на заседании парламента
Четыре бывших премьера Японии уснули на заседании парламента. Об этом сообщает Yahoo Japan.

Как отмечается в сообщении, речь идет о Таро Асо, Ёсихидэ Суга, Фумио Кисиду и Сигэру Исибу. Политики сидели с закрытыми глазами во время выступления нового премьера Японии Санаэ Такаити.

«Все четыре бывших премьер-министра в заднем ряду находятся в подозрительных позах - глаза закрыты», — говорится в сообщении.

В начале ноября власти Японии направили военных для борьбы с нападениями медведей в ряде префектур.

По данным журналистов, Силы самообороны Японии начали операцию в городе Казуно. В рамках задачи военные помогут транспортировать, устанавливать и проверять ловушки для ловли медведей. При этом отстрелом животных займутся обученные охотники, следует из материала.

Ранее новый премьер Японии заявила о желании встретиться с главой Северной Кореи.

