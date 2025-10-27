На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У США сорвался контракт на $1 млрд на поставку боеприпасов Киеву

FT: американская фирма сорвала поставку оружия Украине на $1 млрд
wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

В США компания Firearms из Аризоны, заключившая контракт на поставку Украине боеприпасов на сумму около 1 млрд долларов, не выполнила свои обязательства и теперь обязана вернуть Киеву полученный аванс вместе с судебными расходами. Об этом пишет Financial Times.

Сделку заключили еще в 2022 году и она предусматривала крупную поставку советских боеприпасов, включая около 10 млн 23-миллиметровых зенитных выстрелов, десятки тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град», а также минометы и другие виды вооружений. Украина перечислила компании аванс в размере 17 млн евро.

Как отметило издание, впоследствии выяснилось, что у фирмы не было необходимой инфраструктуры, опыта экспорта и хранилищ для боеприпасов подобного масштаба. В результате ни одна единица продукции так и не была поставлена.

Федеральный суд США обязал Firearms вернуть Украине всю сумму аванса и компенсировать проценты и издержки, в результате чего объем выплат превысит 20 млн евро.

Ранее Трампа призвали остановить поставки современного оружия Украине.

