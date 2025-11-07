На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады заявил, что на Западе могут «устранить» Зеленского ради мира

Депутат Рады Дмитрук: страны Запада могут убрать Зеленского ради мира с Россией
true
true
true
close
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Западные страны могут «устранить» украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы достичь долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу», — подчеркнул он.

Такое развитие событий, отметил украинский политик, возможно «только после устранения Зеленского».

При новом правительстве Украины, считает Дмитрук, страны Запада могут заключить прочный мир с Россией.

В конце октября украинские СМИ писали, что на Украине на фоне коррупционных скандалов и военных неудач формируется политическая коалиция, целью которой является ослабление власти президента.

Ранее половина украинцев высказалась в пользу отставки Зеленского.

