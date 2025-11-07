Тунис, Алжир и Египет отвергли любые формы вмешательства во внутренние дела Ливии

Тунис, Алжир и Египет настаивают на выводе из Ливии всех иностранных наемников

Тунис, Алжир и Египет отвергают любые формы вмешательства во внутренние дела Ливии и настаивают на выводе всех иностранных наемников с территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД трех государств.

В документе отмечается, что министры призвали все ливийские стороны принять участие в процессе политического урегулирования, а также сделать своим приоритетом высшие интересы страны, чтобы преодолеть существующие препятствия, мешающие проведению одновременно президентских и парламентских выборов.

До этого военный эксперт Юрий Лямин заявил, что события в Триполи могут привести к серьезной эскалации, если сторонники главы управления поддержания стабильности (службы безопасности) при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли предпримут попытки вернуть влияние.

Ожесточенные столкновения в столице Ливии начались вечером 12 мая. МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, приостановил работу, запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

Ранее суд Ливана постановил освободить сына Каддафи после десяти лет заключения.