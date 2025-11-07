На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тунис, Алжир и Египет отвергли любые формы вмешательства во внутренние дела Ливии

Тунис, Алжир и Египет настаивают на выводе из Ливии всех иностранных наемников
true
true
true
close
Suhaib Salem/Reuters

Тунис, Алжир и Египет отвергают любые формы вмешательства во внутренние дела Ливии и настаивают на выводе всех иностранных наемников с территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД трех государств.

В документе отмечается, что министры призвали все ливийские стороны принять участие в процессе политического урегулирования, а также сделать своим приоритетом высшие интересы страны, чтобы преодолеть существующие препятствия, мешающие проведению одновременно президентских и парламентских выборов.

До этого военный эксперт Юрий Лямин заявил, что события в Триполи могут привести к серьезной эскалации, если сторонники главы управления поддержания стабильности (службы безопасности) при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли предпримут попытки вернуть влияние.

Ожесточенные столкновения в столице Ливии начались вечером 12 мая. МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, приостановил работу, запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

Ранее суд Ливана постановил освободить сына Каддафи после десяти лет заключения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами