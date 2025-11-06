На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина ввела санкции против российских компаний в Арктике

Украина ввела санкции против 36 работающих в Арктике российских компаний
Vasily Fedosenko/Reuters

Украина ввела санкции против российских компаний, работающих в арктическом регионе. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно документу, ограничения затронули компании, занимающиеся добычей ресурсов, геологоразведкой и экспортом энергоносителей через арктические морские пути. В санкционный список вошли 36 юридических и 18 физических лиц.

В перечень попали «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», «Петербургский тракторный завод», «Ямалтрансстрой», «Бурэнерго» и другие компании. Санкции предусматривают блокировку активов и ограничение торговых операций.

Днем 6 ноября Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что подписал «несколько новых санкционных решений» против России. Он также сообщил, что поручил готовить СНБО новые решения «в отношении субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов».

Зеленский также пообещал «санкционный ответ» на российские рестрикции в отношении премьер-министра Юлии Свириденко и других чиновников.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России.

