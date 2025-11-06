Депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что в ближайшее время отправится с поездкой в Сочи.

«Да, я еду», - ответил Котре на запрос РИА Новости относительно визита в Сочи. Немецкий парламентарий не сообщил дальнейших подробностей по поводу программы поездки.

5 ноября стало известно о том, что два депутата бундестага АдГ Штеффен Котре и Райнер Ротфусс планируют посетить Россию для активизации контактов. Как сообщалось, парламентарии планируют посетить симпозиум стран БРИКС и Европы, который пройдет с 13 по 17 ноября. Ожидается, что депутат Ротфусс выступит с докладом на этом мероприятии. По информации журналистов, председатель рабочей группы по международным делам и заместитель руководителя фракции АдГ Штефан Койтер одобрил поездку, отметив, что настало время вновь активизировать контакты с Россией.

25 марта депутат Ротфусс заявил, что санкционная политика Европы применяется с целью подчинения других стран по геополитическим мотивам. Он отметил, что его мировоззрение было подорвано после осознания масштабов гуманитарных проблем, вызванных этими санкциями.

