Депутат бундестага подтвердил готовность посетить Россию в ноябре

РИА Новости: депутат АдГ Котре посетит симпозиум БРИКС-Европа в Сочи
Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что в ближайшее время отправится с поездкой в Сочи.

«Да, я еду», - ответил Котре на запрос РИА Новости относительно визита в Сочи. Немецкий парламентарий не сообщил дальнейших подробностей по поводу программы поездки.

5 ноября стало известно о том, что два депутата бундестага АдГ Штеффен Котре и Райнер Ротфусс планируют посетить Россию для активизации контактов. Как сообщалось, парламентарии планируют посетить симпозиум стран БРИКС и Европы, который пройдет с 13 по 17 ноября. Ожидается, что депутат Ротфусс выступит с докладом на этом мероприятии. По информации журналистов, председатель рабочей группы по международным делам и заместитель руководителя фракции АдГ Штефан Койтер одобрил поездку, отметив, что настало время вновь активизировать контакты с Россией.

25 марта депутат Ротфусс заявил, что санкционная политика Европы применяется с целью подчинения других стран по геополитическим мотивам. Он отметил, что его мировоззрение было подорвано после осознания масштабов гуманитарных проблем, вызванных этими санкциями.

Ранее немецкие полицейские назвали поджог автомобиля депутата АдГ политически мотивированным.

