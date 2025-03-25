Санкционная политика Европы используется, чтобы поставить на колени другие страны исключительно по геополитическим причинам. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член общественного движения «Остановите санкции» Райнер Ротфусс.

В видеообращении, размещенном на сайте движения, Ротфусс потребовал критически пересмотреть санкционную политику.

«Мы хотим критически пересмотреть санкции. Потому что санкции часто используются, чтобы поставить страны на колени исключительно по геополитическим причинам. А страдают от этого люди. И мы это отвергаем. Мы хотим, чтобы соблюдалось международное право», — сказал он.

Обращаясь к политическому оппоненту, депутат отметил, что его мировоззрение пошатнулось после осознания масштаба гуманитарных проблем, вызванных санкциями.

«Думаю, можно было услышать, как его мировоззрение по-настоящему рухнуло. Может быть, просто произошла трещина в мировоззрении антифашиста, который ранее совершенно ясно понимал, что нас необходимо искоренить, в идеале с лица земли, или, по крайней мере, политически устранить? Вот во что они верят. Но какое это имеет отношение к делу?» — добавил Ротфусс.

Депутат также подчеркнул, что сама партия «Альтернатива для Германии» также оказалась под давлением различных форм санкций.

«И так называемые «нестандартно мыслящие», представлявшие другие позиции, также в конечном итоге пострадали от санкций в ковидное время. Существуют различные формы санкций, и самой мощной формой санкций является санкционирование информационных потоков», — заявил он.

Напомним, 22 марта 2025 года депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» и общественного движения «Остановите санкции» Арно Бауземер в ходе пленарного заседания ЕП выступил категорически против введения новых антироссийских санкций. Бауземер заявил, что из-за них Германию уже охватила волна банкротств предприятий сельского хозяйства, и потребовал немедленно остановить все введенные ограничения.