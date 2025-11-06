На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле объяснили, почему Путин не провел отдельную встречу с главой Самарской области

Песков: Путин уже встречался с Федорищевым во время недавнего визита в Самару
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с газетой «Ведомости» объяснил отсутствие отдельной встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в графике президента России Владимира Путина во время визита в Самару тем, что российский лидер уже встречался с главой региона в ходе недавней поездки в субъект РФ.

Глава государства прилетел в Самару 6 ноября. В рамках визита в город он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Орбита».

Также президент провел в Самаре заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. В ходе него Путин заявил, что в Российской Федерации системе образования, здравоохранения и спорта необходимо работать «в унисон, в одной связке». По его словам, школьные спортивные лиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах страны.

Ранее губернатор Самарской области, «пославший» главу района, потребовал от чиновников быть вежливее с народом.

