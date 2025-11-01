На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор, «пославший» главу района, потребовал от чиновников быть вежливее с народом

Глава Самарской области Федорищев: чиновникам следует повысить культуру общения
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания областного правительства потребовал, чтобы чиновники повысили культуру общения с населением. Трансляция велась на официальной странице руководства региона в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для такого обсуждения послужило обращение женщины, с которой грубо общался сотрудник областного министерства здравоохранения.

«Прошу администрацию губернатора проанализировать и дать предложения, чтобы мы не только по сути, но и по документам смогли и себя, и наших сотрудников перевести в более корректную и правильную форму обращения с гражданами», — сказал он.

Губернатор отметил, что вопрос хамства неоднократно поднимался в стенах правительства региона, но отрегулировать эту проблему нормативно представляется сложной задачей.

В середине октября Федорищев в грубой форме отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова в ходе рабочей поездки. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самарский губернатор пообещал быть вежливым после жесткого увольнения главы района.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами