Губернатор, «пославший» главу района, потребовал от чиновников быть вежливее с народом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания областного правительства потребовал, чтобы чиновники повысили культуру общения с населением. Трансляция велась на официальной странице руководства региона в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для такого обсуждения послужило обращение женщины, с которой грубо общался сотрудник областного министерства здравоохранения.

«Прошу администрацию губернатора проанализировать и дать предложения, чтобы мы не только по сути, но и по документам смогли и себя, и наших сотрудников перевести в более корректную и правильную форму обращения с гражданами», — сказал он.

Губернатор отметил, что вопрос хамства неоднократно поднимался в стенах правительства региона, но отрегулировать эту проблему нормативно представляется сложной задачей.

В середине октября Федорищев в грубой форме отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова в ходе рабочей поездки. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самарский губернатор пообещал быть вежливым после жесткого увольнения главы района.