В России прокомментировали переход армии Азербайджана на стандарты НАТО

Решение Азербайджана о внедрении в армии натовских нормативов управления и материально-технического обеспечения не должно вызывать удивления, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, взаимодействие Азербайджана и НАТО осуществляется через Турцию.

«Практически у Азербайджана с Турцией общая армия и общее командование, военно-политический союз. Поэтому удивляться по поводу заявления о том, что Азербайджан переходит на натовский стандарт, совершенно не приходится», — сказал Затулин.

Депутат считает, что заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о переходе на стандарты Североатлантического альянса запоздалое. По его мнению, Азербайджан уже давно строит свою оборонительную и политическую линию независимо от интересов России.

6 ноября Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока заявил, что вооруженные силы Азербайджана приводятся под стандарты НАТО. Он отметил, что в этом контексте Баку тесно сотрудничает с армией Турции. По его словам, страна достигла своей главной цели — «освобождение земель от оккупации».

Ранее была названа главная ошибка НАТО в отношениях с Россией.