Названа главная ошибка НАТО в отношениях с Россией

Главной ошибкой стран НАТО в отношениях с Россией стала политика расширения военно-политического блока к границам РФ. Об этом, передает РИА Новости, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

«Главной геостратегической ошибкой Запада стало решение о расширении североатлантического блока на восток», — подчеркнул он.

По словам Карасина, уже в 90-е годы были нарушены балансы периода холодной войны: был распущен Варшавский договор, однако наступательные аппетиты НАТО приобрели характер «тяжелого психо-политического заболевания».

На этом фоне профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявлял о том, что Запад уже потерпел поражение в украинском конфликте и пытается сохранить стратегически важные территории от перехода под российский контроль.

По оценке профессора, рациональной политикой для европейских стран было бы прекращение расширения НАТО на восток, однако ни один европейский лидер не предложил такого решения.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине.