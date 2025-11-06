Орбан заявил о готовности провести телефонный разговор с Путиным

Орбан: если будет нужно, я, конечно, поговорю с Путиным

Премьер Венгрии Виктор Орбан готов провести при необходимости еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава кабмина заявил в преддверии визита в Вашингтон, передает агентство MTI.

«Для меня это не политическая или личная проблема, я не в такой ситуации, как западные люди, которые разрушили российские отношения последних трех лет и не могут вести переговоры», — подчеркнул он.

По словам Орбана, в последний раз он разговаривал с российским президентом по телефону, когда было достигнуто соглашение о достижении американо-российского мирного саммита в Будапеште.

Как сообщает MTI, Орбан заявил, что в Будапеште пройдет российско-американский мирный саммит. Как отметил глава кабмина, при этом есть важные вопросы, находящиеся «на стадии переговоров», по которым до сих пор не достигнуто никакого соглашения.

Как сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США Будапешт планирует заключить договоренности с Вашингтоном, которые станут гарантией энергетической безопасности республики.

Ранее Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти.