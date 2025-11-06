Еврокомиссия начала обсуждать новые ограничения по визам для россиянам

Ламмерт: у ЕК нет возможности ввести общий запрет на выдачу виз гражданам России

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт заявил на брифинге в Брюсселе, что у ЕК нет возможности ввести общий запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что в целом Еврокомиссия не может ввести общий запрет на выдачу виз для граждан России в ЕС. Выдача виз и принятие решений об их выдаче — это прерогатива стран - членов ЕС», — сказал Ламмерт.

Ламмерт подтвердил, что Еврокомиссия совместно с государствами ЕС изучает дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России. Он отметил, что ЕК, когда необходимо, может занять более жесткую или более благоприятную позицию по выдаче, например, многоразовых виз отдельными странами.

«Многократные визы ранее не были частью ограничений, но будьте готовы к новостям», — сказал он.

Ламмерт напомнил, что в 2022 году ЕК приостановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и рекомендовала странам ЕС сократить выдачу шенгенских виз россиянам.

5 ноября стало известно, что Евросоюз готовит новое усиление визового режима для граждан России и планирует фактически прекратить выдачу им многократных шенгенских виз. Россиянам будут оформляться в основном только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев и ситуаций, когда заявитель имеет дополнительное гражданство ЕС.

Ранее в Госдуме оценили влияние запрета на оформление шенгенских мультивиз на российских туристов.