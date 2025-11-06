В Госдуме оценили влияние запрета на оформление шенгенских мультивиз на российских туристов

Новые визовые правила и усложнение процедуры выдачи шенгенских мультивиз для граждан России вряд ли отразятся на выездном туризме. Такое мнение в разговоре «Парламентской газетой» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Политик заявил, что изначально санкции против России были направлены на то, чтобы «раскачать лодку» внутри страны и спровоцировать «народное недовольство».

«Потом началось давление на экономику, попытки заблокировать те или иные наши финансовые ресурсы. Теперь, очевидно, Евросоюз возвращается к исходной тактике давления на народ, на обычных граждан. Поэтому, на мой взгляд, такая задача, как ужесточение визовых правил, действительно может перед нынешним руководством ЕС стоять. Другое дело, какой от этого будет толк», — сказал Чепа.

Парламентарий отметил, что многократные шенгенские визы нечасто используются в туристических целях. При этом Чепа выразил уверенность, что те россияне, которым необходимо приехать в Европу, в любом случае это сделают, несмотря на установленные ограничения и запреты.

«Значительная часть людей, которая регулярно ездит в Европу по каким-то рабочим или личным делам, уже имеет и ВНЖ (вид на жительство — прим. ред.), и все, что угодно, вплоть до гражданства», — отметил политик.

При этом, мнению Чепы, если европейские страны смогут закрыть доступ для россиян, в числе которых окажутся и туристы, въезжающие по однократным визам, то это не станет проблемой. Парламентарий отметил, что сегодня Россия занимается активным развитием внутренних путешествий и туристических проектов с дружественными странами. Политик упомянул Китай, который осенью этого года отменил визовый режим для россиян, и Вьетнам, с которым Россия установила прямое авиасообщение.

5 ноября стало известно, что Евросоюз готовит новое усиление визового режима для граждан России и планирует фактически прекратить выдачу им многократных шенгенских виз. Россиянам будут оформляться в основном только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев и ситуаций, когда заявитель имеет дополнительное гражданство ЕС.

Ранее в посольстве Франции заявили об отсутствии планов менять визовую политику в отношении россиян.