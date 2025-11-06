На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нэнси Пелоси объявила об уходе из Конгресса США

Экс-спикер палаты представителей Пелоси объявила об отставке в 2027 году
true
true
true
close
Global Look Press

Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении не баллотироваться в Конгресс на следующих выборах. Об этом сообщает CNN.

«Я не буду баллотироваться в Конгресс… С благодарным сердцем я с нетерпением жду своего последнего года службы в качестве вашего представителя», — сказала Пелоси в видеообращении к своим избирателям в Сан-Франциско.

3 ноября телеканал NBC сообщал, что 85-летняя Пелоси может в следующем году отказаться от переизбрания в палату представителей от своего округа Сан-Франциско, который она представляла почти четыре десятка лет. Пресс-секретарь Пелоси Иэн Крэгер тогда отказался отвечать на вопрос, намерена ли экс-спикер переизбираться в палату представителей. В тот момент он подчеркнул, что политик полностью сосредоточена на кампании по продвижению инициативы об изменении избирательных округов.

Нэнси Пелоси является одной из самых влиятельных фигур Демократической партии. Она возглавляла нижнюю палату Конгресса и была одним из главных политических оппонентов президента США Дональда Трампа в период его первого срока.

Ранее Пелоси назвала «позорным» одно из первых решений Трампа на посту президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами