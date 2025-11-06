Нэнси Пелоси объявила об уходе из Конгресса США

Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении не баллотироваться в Конгресс на следующих выборах. Об этом сообщает CNN.

«Я не буду баллотироваться в Конгресс… С благодарным сердцем я с нетерпением жду своего последнего года службы в качестве вашего представителя», — сказала Пелоси в видеообращении к своим избирателям в Сан-Франциско.

3 ноября телеканал NBC сообщал, что 85-летняя Пелоси может в следующем году отказаться от переизбрания в палату представителей от своего округа Сан-Франциско, который она представляла почти четыре десятка лет. Пресс-секретарь Пелоси Иэн Крэгер тогда отказался отвечать на вопрос, намерена ли экс-спикер переизбираться в палату представителей. В тот момент он подчеркнул, что политик полностью сосредоточена на кампании по продвижению инициативы об изменении избирательных округов.

Нэнси Пелоси является одной из самых влиятельных фигур Демократической партии. Она возглавляла нижнюю палату Конгресса и была одним из главных политических оппонентов президента США Дональда Трампа в период его первого срока.

Ранее Пелоси назвала «позорным» одно из первых решений Трампа на посту президента.