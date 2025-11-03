На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали возможную дату окончания политической карьеры Пелоси

NBC: 4 ноября Пелоси может завершить политическую карьеру
Evelyn Hockstein/Reuters

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси уже 4 ноября может завершить свою многолетнюю политическую деятельность. Об этом, ссылаясь на источники в конгрессе и штате Калифорния, сообщает телеканал NBC.

По имеющейся информации, 85-летняя Пелоси может в следующем году отказаться от переизбрания в палату представителей от своего округа Сан-Франциско, который она представляла почти четыре десятка лет. Об этом решении политик может объявить после голосования 4 ноября по инициативе об изменении избирательных округов. Демократическая партия США выступает за такую реформу, так как рассчитывают получить дополнительные места на промежуточных выборах в конгресс в 2026 году.

Пресс-секретарь Пелоси Иэн Крэгер отказался отвечать на вопрос, намерена ли экс-спикер переизбираться в палату представителей. Он подчеркнул, что политик в настоящее время полностью сосредоточена на кампании по продвижению инициативы об изменении избирательных округов.

5 марта Пелоси раскритиковала выступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа перед обеими палатами конгресса.

Ранее Пелоси назвала «позорным» одно из первых решений Трампа на посту президента.

