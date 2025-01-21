Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пелоси назвала «позорным» одно из первых решений Трампа на посту президента

Пелоси сочла позорным решение Трампа помиловать участников штурма Капитолия
close
Global Look Press

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала «позорным» решение президента Дональда Трампа помиловать осужденных за участие в захвате Капитолия в январе 2021 года. Ее слова приводит Sky News.

«Позорно, что президент решил сделать одним из своих главных приоритетов оставление и предательство сотрудников полиции, которые рисковали своей жизнью, чтобы остановить попытку сорвать мирную передачу власти», — заявила Пелоси.

По ее словам, несмотря на решение Трампа, люди должны помнить о защитниках демократии, которые позволили ей выжить в «темный день» 6 января.

Захват Капитолия произошел 6 января 2021 года толпой сторонников республиканца. Политик призывал отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Ранее Орбан захотел «оккупировать» Брюссель с помощью Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами