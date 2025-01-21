Пелоси назвала «позорным» одно из первых решений Трампа на посту президента

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала «позорным» решение президента Дональда Трампа помиловать осужденных за участие в захвате Капитолия в январе 2021 года. Ее слова приводит Sky News.

«Позорно, что президент решил сделать одним из своих главных приоритетов оставление и предательство сотрудников полиции, которые рисковали своей жизнью, чтобы остановить попытку сорвать мирную передачу власти», — заявила Пелоси.

По ее словам, несмотря на решение Трампа, люди должны помнить о защитниках демократии, которые позволили ей выжить в «темный день» 6 января.

Захват Капитолия произошел 6 января 2021 года толпой сторонников республиканца. Политик призывал отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Ранее Орбан захотел «оккупировать» Брюссель с помощью Трампа.