Правительство Чехии подало в отставку

В Чехии правительство премьера Фиалы подало в отставку
Правительство Чехии премьер-министра Петра Фиалы на своем заседании решило подать в отставку. Об этом сообщил председатель кабмина, передает агентство ČTK.

По словам политика, в четверг, 6 ноября, он вручит прошение об отставке президенту республики Петру Павелу.

Согласно конституции Чехии, правительство подало в отставку после завершения учредительного заседания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента страны, выборы в которую прошли 3 и 4 октября. Ожидается, что президент поручит ему выполнять обязанности до назначения нового кабмина. Новое правительство приступит к работе не позднее середины следующего месяца.

3 ноября чешские партии ANO, SPD и Motorist, набравшие большую часть голосов на прошедших в начале октября парламентских выборах, сформировали правительственную коалицию.

Ранее президент Чехии призвал сограждан не оставлять страну «на милость России».

