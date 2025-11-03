В Чехии победившие на выборах партии сформировали коалицию

В Чехии появилась коалиция из победивших на выборах партий

Чешские партии ANO, SPD и Motorist, набравшие большую часть голосов на прошедших в начале октября парламентских выборах, сформировали правительственную коалицию. Об этом сообщает CTK.

«Новая коалиция имеет большинство в 108 голосов в палате депутатов, состоящей из двухсот членов», — говорится в материале.

Отмечается, что коалиционное соглашение было подписано всего за час до начала учредительного заседания. Спикером палаты депутатов коалиция предлагает назначить лидера SPD Томио Окамуру.

В ближайшее время основной кандидат в премьер-министры Чехии, председатель ANO Андрей Бабиш проинформирует президента страны Петра Павела о создании коалиции. Новое правительство приступит к работе не позднее середины следующего месяца.

28 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна в союзе с Чехией и Словакией намерена сформировать в Центральной Европе альянс государств, которые имеют похожие взгляды на внешнюю политику и Украину. По его словам, обсуждение создания такого блока в рамках Евросоюза стало возможно после победы Бабиша на чешских парламентских выборах.

Ранее в Чехии заявили о двукратном росте притока беженцев с Украины.