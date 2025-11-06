Французский политик выступил с жестким требованием по Украине

Нужно прекратить финансировать Украину в ущерб Франции. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

Он обратил внимание на новость о выделении Киеву нового транша в размере €1,8 млрд. По словам политика, Франция заплатит €360 млн. При этом в стране вводят меры жесткой экономии под предлогом нехватки денег.

«Хватит! Больше ни одного евро, никакого оружия для Украины! Мир, сейчас же!» — потребовал Филиппо.

Незадолго до этого политолог Александр Рар выразил мнение, что позиция Бельгии и отдельных стран Европейского союза (ЕС) по поводу конфискации замороженных российских активов говорит о том, что правовые меры на Западе еще работают. Однако ЕС придется брать средства на покрытие дефицита бюджета Украины у своих же государств.

4 ноября Евросоюз в рамках инструмента Ukraine Facility выделил Киеву новый транш помощи в размере €1,8 млрд. Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности республики и поддержку дальнейшего функционирования ее государственного управления.

Ранее Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам РФ.