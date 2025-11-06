На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французский политик выступил с жестким требованием по Украине

Филиппо призвал прекратить финансировать Украину в ущерб Франции
true
true
true
close
Alexis Sciard/Global Look Press

Нужно прекратить финансировать Украину в ущерб Франции. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

Он обратил внимание на новость о выделении Киеву нового транша в размере €1,8 млрд. По словам политика, Франция заплатит €360 млн. При этом в стране вводят меры жесткой экономии под предлогом нехватки денег.

«Хватит! Больше ни одного евро, никакого оружия для Украины! Мир, сейчас же!» — потребовал Филиппо.

Незадолго до этого политолог Александр Рар выразил мнение, что позиция Бельгии и отдельных стран Европейского союза (ЕС) по поводу конфискации замороженных российских активов говорит о том, что правовые меры на Западе еще работают. Однако ЕС придется брать средства на покрытие дефицита бюджета Украины у своих же государств.

4 ноября Евросоюз в рамках инструмента Ukraine Facility выделил Киеву новый транш помощи в размере €1,8 млрд. Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности республики и поддержку дальнейшего функционирования ее государственного управления.

Ранее Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами