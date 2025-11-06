На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал единственный источник средств для покрытия дефицита бюджета Киева

Политолог Рар: Брюссель потратит на Украину деньги налогоплательщиков ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

Позиция Бельгии и отдельных стран Европейского союза (ЕС) по поводу конфискации замороженных российских активов говорит о том, что правовые меры на Западе еще работают. Однако ЕС придется брать средства на покрытие дефицита бюджета Украины у своих же государств. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Александр Рар.

«Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов — тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», — считает эксперт.

Он добавил, что конфликт на Украине истощил возможности Европы. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне, по его словам, фактическим плательщиком остались в основном немцы.

Как сообщает Euractiv, Европейская комиссия (ЕК) рассматривает два варианта покрытия дефицита финансирования Украины, альтернативных «репарационному кредиту».

Накануне премьер-министр Бельгии Берт де Вевер назвал три условия, при которых Брюссель готов поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева.

Ранее в США заявили о стремительном движении к краху Европы и Британии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами