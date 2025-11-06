Эксперт назвал единственный источник средств для покрытия дефицита бюджета Киева

Позиция Бельгии и отдельных стран Европейского союза (ЕС) по поводу конфискации замороженных российских активов говорит о том, что правовые меры на Западе еще работают. Однако ЕС придется брать средства на покрытие дефицита бюджета Украины у своих же государств. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Александр Рар.

«Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов — тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», — считает эксперт.

Он добавил, что конфликт на Украине истощил возможности Европы. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне, по его словам, фактическим плательщиком остались в основном немцы.

Как сообщает Euractiv, Европейская комиссия (ЕК) рассматривает два варианта покрытия дефицита финансирования Украины, альтернативных «репарационному кредиту».

Накануне премьер-министр Бельгии Берт де Вевер назвал три условия, при которых Брюссель готов поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева.

Ранее в США заявили о стремительном движении к краху Европы и Британии.