Французские власти должны перестать передавать деньги Киеву в ущерб собственной стране, написал на своей странице в соцсети X глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Хватит! Ни одного евро, никакого оружия для Украины! Мир, сейчас же!» — призвал политик.

Он отметил, что Париж выплатил Киеву около €360 млн на фоне того, как в стране росли налоги и сокращались социальные выплаты. При этом власти заверяли французов, что у них нет средств, возмутился Филиппо.

28 октября в Службе внешней разведки РФ заявили, что по указанию президента Франции Эммануэля Макрона генштаб готовит две тысячи военных к развертыванию на Украине.

В настоящий момент они якобы находятся в Польше, получают вооружение и технику. В ближайшее время планируется переброска французского контингента в центральные области Украины, отметили в разведке.

По мнению политолога Вадима Аввы, Франция хочет создать военные базы в Одессе и Николаеве для контроля Черного моря.

Ранее во Франции обвинили Еврокомиссию в диктатуре из-за Украины.