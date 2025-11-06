На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французский политик призвал власти не передавать Киеву «ни одного евро»

Политик Филиппо: Франция должна прекратить финансировать Украину себе в ущерб
true
true
true
close
Vincent Isore/Global Look Press

Французские власти должны перестать передавать деньги Киеву в ущерб собственной стране, написал на своей странице в соцсети X глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Хватит! Ни одного евро, никакого оружия для Украины! Мир, сейчас же!» — призвал политик.

Он отметил, что Париж выплатил Киеву около €360 млн на фоне того, как в стране росли налоги и сокращались социальные выплаты. При этом власти заверяли французов, что у них нет средств, возмутился Филиппо.

28 октября в Службе внешней разведки РФ заявили, что по указанию президента Франции Эммануэля Макрона генштаб готовит две тысячи военных к развертыванию на Украине.

В настоящий момент они якобы находятся в Польше, получают вооружение и технику. В ближайшее время планируется переброска французского контингента в центральные области Украины, отметили в разведке.

По мнению политолога Вадима Аввы, Франция хочет создать военные базы в Одессе и Николаеве для контроля Черного моря.

Ранее во Франции обвинили Еврокомиссию в диктатуре из-за Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами