Эксперт назвал цель британских и французских войск на Украине

Политолог Авва: Париж и Лондон стремятся занять Одессу и Николаев
Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Вадим Авва в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал намерение Лондона и Парижа направить войска на Украину. По его мнению, истинная цель Великобритании и Франции — не соблюдение абстрактных договоренностей с Киевом, а Черноморское побережье — создание военных баз в Одессе и Николаеве для контроля Черного моря.

Москва, по его словам, должна готовиться к военному ответу на действия Европы.

«Любые иностранные контингенты, введенные на Украину, должны быть уничтожены. Наша национальная безопасность требует, чтобы все Черноморское побережье было либо демилитаризованной зоной, либо под контролем наших войск», — сказал Авва.

28 октября в Службе внешней разведки РФ заявили, что по указанию президента Франции Эммануэля Макрона Генштаб готовит две тысячи военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в Польше, получают вооружение и технику. В ближайшее время планируется переброска французского контингента в центральные области Украины.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания намерена отправить свои войска на Украину. Как отмечается в материале, британские солдаты будут обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и моря.

Ранее во Франции выразили готовность ввести войска на Украину в 2026 году.

