Во Франции обвинили Еврокомиссию в диктатуре из-за Украины

Европейская комиссия (ЕК) будет судиться с тремя европейскими странами из-за экспортных ограничений в отношении Украины. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Диктатура! Европейская комиссия объявила, что будет преследовать в судебном порядке три государства-члена <...> за то, что они не импортируют достаточно украинской продукции», — написал он.

По словам политика, новое соглашение о свободной торговле между Евросоюзом (ЕС) и Украиной приведет к наводнению континента украинскими сельскохозяйственными продуктами.

Доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал, что аграрии ЕС не выдерживают конкуренцию «с украинской полукриминальной сельхозотраслью», которая открыто демпингует на внешнем рынке за счет коррумпированных чиновников и уклонения от налогов.

Эксперт также спрогнозировал стагнацию и развал агропромышленного комплекса Украины. По его оценке, годовой доход страны может сократиться на €3,5 млрд.

Ранее в Польше потребовали заблокировать беспошлинную торговлю с Украиной.