Мишустин допустил введение моратория для бизнеса за нарушение по НДС

Мишустин: в РФ могут ввести мораторий для бизнеса за первые нарушения по НДС

В России могут ввести мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустил нарушения по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, для исключения возможных рисков для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.

Речь идет о снижении порога доходов, при котором требуется уплата НДС бизнесом.

В конце сентября Минфин России предложил уменьшить порог доходов для малого и среднего бизнеса с 60 млн до 10 млн рублей. По достижении этой планки компании, использующие упрощенную систему налогообложения, будут обязаны платить НДС.

Позже ведомство представило проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 процентных пункта и составит 22%. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

