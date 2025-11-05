На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономист оценил вероятность массового закрытия малого бизнеса в России

Щербаков оценил в 50 на 50 вероятность массового закрытия малого бизнеса в России
true
true
true
close
Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

Вероятность массовых банкротств малого бизнеса из-за роста налоговой нагрузки в ближайшие два года составляет 50 на 50. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«50 на 50. Если снижение нижней границы по НДС вступит в силу без компенсационных мер, волна закрытий семейных кафе, пекарен и салонов почти неизбежна. При сохранении льгот и отсрочек такого сценария можно избежать. Малый бизнес работает с минимальной прибылью и не выдерживает резкого роста налоговой нагрузки. Массовое закрытие малых предприятий вызовет рост безработицы, снижение конкуренции и рост цен на товары и услуги», — предупредил Щербаков.

Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо сохранить для малого бизнеса действующий порог по НДС, продлить налоговые льготы для малого бизнеса и IT-сектора, а также ввести переходный период, уверен экономист. Власти должны расширить программы субсидий, упростить отчетность и поддерживать спрос через госзакупки у МСП, считает Щербаков. Это позволит удержать предпринимателей «на плаву» и сохранить рабочие места, заключил эксперт.

Тысячи семейных пекарен, кафе, парикмахерских и других небольших предприятий могут оказаться на грани банкротства из-за снижения нижнего порога по НДС, заявил 21 октября лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По его словам, новая планка расширит круг плательщиков налога и повысит нагрузку на малый бизнес. Депутат также отметил, что «тысячи хороших» специалистов из IT-сферы рискуют потерять работу и уехать за границу, а бюджет может недосчитаться «десятков миллиардов рублей». Нечаев призвал учесть последствия для предпринимателей и занятости при доработке инициатив.

Ранее Минфин объявил о новых налоговых изменениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами