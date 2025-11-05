Экономист оценил вероятность массового закрытия малого бизнеса в России

Вероятность массовых банкротств малого бизнеса из-за роста налоговой нагрузки в ближайшие два года составляет 50 на 50. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«50 на 50. Если снижение нижней границы по НДС вступит в силу без компенсационных мер, волна закрытий семейных кафе, пекарен и салонов почти неизбежна. При сохранении льгот и отсрочек такого сценария можно избежать. Малый бизнес работает с минимальной прибылью и не выдерживает резкого роста налоговой нагрузки. Массовое закрытие малых предприятий вызовет рост безработицы, снижение конкуренции и рост цен на товары и услуги», — предупредил Щербаков.

Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо сохранить для малого бизнеса действующий порог по НДС, продлить налоговые льготы для малого бизнеса и IT-сектора, а также ввести переходный период, уверен экономист. Власти должны расширить программы субсидий, упростить отчетность и поддерживать спрос через госзакупки у МСП, считает Щербаков. Это позволит удержать предпринимателей «на плаву» и сохранить рабочие места, заключил эксперт.

Тысячи семейных пекарен, кафе, парикмахерских и других небольших предприятий могут оказаться на грани банкротства из-за снижения нижнего порога по НДС, заявил 21 октября лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По его словам, новая планка расширит круг плательщиков налога и повысит нагрузку на малый бизнес. Депутат также отметил, что «тысячи хороших» специалистов из IT-сферы рискуют потерять работу и уехать за границу, а бюджет может недосчитаться «десятков миллиардов рублей». Нечаев призвал учесть последствия для предпринимателей и занятости при доработке инициатив.

Ранее Минфин объявил о новых налоговых изменениях.