Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой

Президент США Дональд Трамп во время своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее поднял вопрос о судьбе гонконгского медиамагната Джимми Лая, который в настоящее время находится в заключении. Об этом сообщает Reuters.

Анонимный представитель администрации отметил, что Трамп, как и обещал, вернулся к теме Джимми Лая, и обе стороны приняли участие в обсуждении этого вопроса. Однако разговор не углубился в конкретные условия освобождения, и главные темы касались состояния здоровья 77-летнего бизнесмена после продолжительного судебного процесса, связанного с обвинениями в угрозе национальной безопасности.

Как сообщается, обсуждение этой ситуации заняло менее пяти минут. Другой источник подчеркнул, что Си Цзиньпин выслушал просьбу Трампа. Президент США выразил надежду, что освобождение Лая могло бы положительно сказаться на двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пектином, а также улучшить имидж Китая на международной арене.

30 октября Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Южной Корее. Встреча продлилась один час 40 минут.

По оценке президента США, переговоры прошли на 12 баллов из 10. По ее итогам американский лидер снизил некоторые тарифы для КНР, анонсировал новую торговую сделку между двумя странами и рассказал, что договорился решать конфликт на Украине совместно с китайскими властями. Си Цзиньпин также остался доволен состоявшейся встречей и сообщил, что намерен продолжать работать с Трампом ради процветания обоих государств.

Ранее Трамп захотел, чтобы в его администрации брали пример с китайских чиновников.