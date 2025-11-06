В «коалиции желающих» захотели «вмешаться» на Украине и помочь обеспечить мир

Страны так называемой «коалиции желающих» готовы «вмешаться» в ситуацию на Украине, чтобы помочь обеспечить мир. Об этом, передает газета Politico, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

По словам Хили, работа «коалиции желающих» «регулярно обновляется, чтобы мы могли по-настоящему чувствовать, что готовы к миру, когда бы он ни наступил, вмешаться и помочь его обеспечить».

Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что условия для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обеспечены. При этом дипломат отметил, что российская и американская стороны находятся в постоянном контакте.

Помимо этого, замминистра заявил, что встреча лидеров России и США требует тщательной подготовки — внешнеполитические ведомства занимаются ее содержательной стороной.

Ранее в Великобритании призвали вкладывать в оборону королевства.