На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Дайте мне экономику»: Лукашенко обратился к белорусам

Лукашенко обратился к белорусам и призвал их дать ему экономику, дороги и молоко
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Жителям Белоруссии необходимо «дать экономику» государству, а вопросы безопасности останутся за президентом. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность - мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, жителям страны нужно «настроиться на хорошую работу».

«Помните, что то, что не сделали вы, никто не сделает», — сказал глава государства.

6 ноября Лукашенко также заявил, что белорусы открыты к приезду украинцев в республику. Политик подчеркнул, что если конфликт не будет остановлен сейчас, то украинское независимое суверенное государство исчезнет. Президент Белоруссии отметил, что «некоторые» якобы уже посматривают на западные регионы Украины.

Ранее в Белоруссии сообщили о готовности разместить миротворцев на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами