«Дайте мне экономику»: Лукашенко обратился к белорусам

Лукашенко обратился к белорусам и призвал их дать ему экономику, дороги и молоко

Жителям Белоруссии необходимо «дать экономику» государству, а вопросы безопасности останутся за президентом. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность - мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, жителям страны нужно «настроиться на хорошую работу».

«Помните, что то, что не сделали вы, никто не сделает», — сказал глава государства.

6 ноября Лукашенко также заявил, что белорусы открыты к приезду украинцев в республику. Политик подчеркнул, что если конфликт не будет остановлен сейчас, то украинское независимое суверенное государство исчезнет. Президент Белоруссии отметил, что «некоторые» якобы уже посматривают на западные регионы Украины.

Ранее в Белоруссии сообщили о готовности разместить миротворцев на Украине.