США готовятся установить свое военное присутствие в Сирии

Соединенные Штаты намерены усилить свое военное присутствие на авиабазе в Дамаске. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«Источники Reuters сообщили, что США готовятся укрепить военное присутствие на авиабазе в Дамаске», — говорится в сообщении.

5 ноября США вынесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, предполагающий отмену санкций в отношении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который должен встретиться с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник, 10 ноября.

Пока неясно, когда документ может быть вынесен на голосование. Для принятия резолюции необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Ожидается, что Аш-Шараа во время посещения Вашингтона подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).

