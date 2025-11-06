На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Мексики Шейнбаум обвинила мужчину в домогательствах

Президент Мексики обвинила в домогательствах мужчину, пытавшегося ее поцеловать
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обвинила в домогательствах мужчину, который пытался ее обнять и поцеловать. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что мужчина арестован.

Президент заявила на пресс-конференции, что если бы она не подала заявление против домогавшегося ее мужчину, то подала бы плохой пример остальным мексиканским женщинам. Политик задалась вопросом, если незнакомый человек так поступает с президентом, то что будет со всеми остальными женщинами в стране.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей в отделе полиции по расследованию сексуальных преступлений. Предварительные выводы полицейских связывают этого человека с предполагаемыми домогательствами к двум другим женщинам в тот же день.

4 ноября Шейнбаум на улице схватил неизвестный мужчина и пытался ее поцеловать. Инцидент произошел, когда глава государства разговаривала с гражданами на улице. К ней сзади подошел незнакомец, обнял и пытался поцеловать. Госпожа Шейнбаум спокойно отреагировала на действия мужчины, отодвинула его руки от себя, повернулась и улыбнулась ему. Видео со случившимся быстро распространилось в социальных сетях.

Ранее сообщалось о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона.

