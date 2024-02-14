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France 24 сообщил о подготовке покушения на президента Макрона

France 24 распространил версию о подготовке покушения на Макрона в Киеве

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Natacha Pisarenko/AP

В сети появилась информация о том, что власти Украины якобы планировали совершить покушение на французского президента Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Соответствующий материал телеканала France 24 был опубликован в соцсети X (ранее – Twitter).

В ролике показаны скриншоты переписки источника, якобы близкого к экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, о возможном покушении на Макрона. Из сообщений следует, что ответственность за нападение планировалось переложить на Москву с целью привлечения внимания к ситуации на Украине и увеличению помощи со стороны Запада.

На скриншотах указано, что подготовку к операции координировал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. В материале отмечается, что план покушения сорвал Залужный, передав информацию французам по своим каналам.

Утверждается, что именно поэтому французский президент ранее отменил свой визит в Киев. При этом запись телевизионного эфира на сайте канала France 24 отсутствует.

До этого во Франции арестовали покушавшегося на Макрона 20-летнего плотника.

Ранее политолог Марков объяснил, что Зеленский пытается показать свою значимость перед США, рассказывая о покушениях.

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