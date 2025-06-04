Азербайджан начал сотрудничать с НАТО в военной сфере

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана провели совместный с Североатлантическим альянсом тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между министерством обороны республики и НАТО в этом году. Об этом сообщило агентство Report со ссылкой на военное ведомство страны.

Темой тренировок является процесс планирования операций. Само мероприятие с участием западных военнослужащих прошло в Азербайджане.

«В ходе тренинга, который проходил в Центре военных игр Национального университета обороны, организуются теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями в альянсе, а также по другим темам», — говорится в публикации.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей Европейского союза создана инфраструктура НАТО. По словам Алиева, вопрос отправки наблюдателей был согласован с Баку в 2022 году.

Ранее МИД Армении заявил, что ждет выстраивания более прочного партнерства с НАТО.