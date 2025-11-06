На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков об ужесточении выдачи виз в ЕС: европейцы строят стены

MGIMO360 TV/YouTube

Европейские политики вспоминают практики холодной войны и возводят стены между Евросоюзом и Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное усиление ограничений на выдачу россиянам шенгенских виз. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и <...> добавляют новые изощренные элементы. Они строят стены, они не забыли, как это делать», — сказал официальный представитель Кремля.

5 ноября газета Politico со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан. Брюссель намерен сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС.

Новый режим дополнит уже действующие ограничения, которые постепенно усиливаются с 2022 года после начала военного конфликта на Украине.

Ранее в Швеции перестали признавать российские страховые полисы.

