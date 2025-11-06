На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин заявил, что Украина превратилась в плацдарм для разрушения России

Володин: Украина стала плацдармом для попыток разрушить Россию
Владимир Федоренко/РИА Новости

Власти Украины превратили страну в плацдарм для реализации своих корыстных интересов. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с RT.

«Сегодня на Украине забыли об этом — о том, как наши деды и прадеды плечом к плечу отстаивали мир, освобождая Киев», — написал он.

Володин добавил, что «управляемые Европой марионетки» сделали из современной Украины плацдарм для реализации своих корыстных интересов в попытках разрушить Россию.

По его словам, Украина потеряла свой суверенитет, а власти переписали историю страны. По мнению Володина, граждане страны стали для властей материалом в конфликте с Россией.

6 ноября бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что тайная полиция не дает украинцам свергнуть Владимира Зеленского с поста президента. По его словам, граждане Украине «не могут избавиться от этого человека», который продолжает боевые действия с Россией, потому что «доволен тем, что опустошает Украину от людей».

До этого издание American Greatness сообщило, что население Украины устало от боевых действий и хочет видеть нового президента страны, что делает Зеленского уязвимым.

Ранее перешедший на сторону ВС РФ украинец заявил, что хочет «подержать за горло» Зеленского.

