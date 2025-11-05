На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Перешедший на сторону ВС РФ украинец заявил, что хочет «подержать за горло» Зеленского

ТАСС: сдавшийся в плен экс-боец ВСУ «Боб» пожелал подержать за горло Зеленского
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Боб» в беседе с ТАСС рассказал, почему принял решение сдаться в российский плен.

По словам военнослужащего, его насильно мобилизовали в Харьковской области в конце 2024 года. Во время службы в украинской армии он увидел, что на самом деле происходит в рядах ВСУ и на поле боя, и решил не отдавать свою жизнь за «киевский режим».

«Я не был в восторге от того, что происходит на Украине и до того. Но, попав в ВСУ, посмотрев на все это изнутри, я убедился, что нам все-таки не по пути», — заявил «Боб».

Военный рассказал, что сдался в плен и вступил в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря. Теперь бывший боец ВСУ воюет на стороне ВС России в Запорожской области.

На вопрос о том, что бы он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, «Боб» ответил, что говорить с ним не о чем. Однако он «с удовольствием поддержал бы его за горло».

«Человек, который уничтожает Украину фактически ради своих каких-то корыстных интересов <...> о чем с ним говорить?» — сказал собеседник агентства.

До этого командир взвода бригады ВСУ Святослав Дорош, добровольно сдавшийся в плен, обратился к Зеленскому. Он признался, что не видит смысла в продолжении «кровопролитной войны» и призвал украинского лидера заканчивать боевые действия.

Ранее в Купянске целое подразделение ВСУ добровольно сдалось в плен.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами