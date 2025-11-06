Путин поздравил президента Танзании с переизбранием и отметил дружбу стран

Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Танзании Самии Сулухе Хассан по случаю ее переизбрания, отметив традиционно дружеский характер российско-танзанийских отношений. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что результаты выборов подтвердили высокий политический авторитет Хассан и поддержку ее курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны, а также защиту интересов Танзании на международной арене.

Путин напомнил, что Россия и Танзания накопили значительный опыт конструктивного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической и гуманитарной сферах. Президент выразил уверенность, что сотрудничество будет развиваться и дальше, способствуя укреплению безопасности и стабильности на Африканском континенте.

В завершение поздравления российский лидер пожелал Хассан успехов в руководстве страной, крепкого здоровья и благополучия.

Хассан выиграла президентские выборы, набрав 97,66% голосов. Таким образом она была переизбрана на пост, который заняла в 2021 году, после ее предшественника Джона Магуфули, при котором она была вице-президентом.

Ранее в Кот-д'Ивуаре переизбрали действующего президента на четвертый срок.