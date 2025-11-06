На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил президента Танзании с переизбранием

Путин поздравил президента Танзании с переизбранием и отметил дружбу стран
true
true
true
close
Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Танзании Самии Сулухе Хассан по случаю ее переизбрания, отметив традиционно дружеский характер российско-танзанийских отношений. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что результаты выборов подтвердили высокий политический авторитет Хассан и поддержку ее курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны, а также защиту интересов Танзании на международной арене.

Путин напомнил, что Россия и Танзания накопили значительный опыт конструктивного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической и гуманитарной сферах. Президент выразил уверенность, что сотрудничество будет развиваться и дальше, способствуя укреплению безопасности и стабильности на Африканском континенте.

В завершение поздравления российский лидер пожелал Хассан успехов в руководстве страной, крепкого здоровья и благополучия.

Хассан выиграла президентские выборы, набрав 97,66% голосов. Таким образом она была переизбрана на пост, который заняла в 2021 году, после ее предшественника Джона Магуфули, при котором она была вице-президентом.

Ранее в Кот-д'Ивуаре переизбрали действующего президента на четвертый срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами