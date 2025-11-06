На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украину призвали принять поражение в конфликте с Россией

Депутат ЕП Шуленбург призвал Украину понять, что Россия не проиграет в конфликте
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В Европе нацелились конфисковать замороженные активы России, поскольку считают, что Москва проиграет в конфликте с Киевом, однако этого не случится, и Украине нужно это осознать. Такое мнение в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена высказал немецкий депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург.

«В резолюциях Европарламента указывалось, что Украина должна получать 0,25 процента всего нашего ВВП каждый год. Ничего не произошло. А теперь, поскольку у нас нет денег, мы хотим использовать замороженные активы россиян», — сказал Шуленбург.

Согласно задумке инициаторов, Европа должна получить эти деньги, а Россия вернет их, «когда проиграет войну», рассказал парламентарий. Однако он призвал понять, что этого не случится, и Россия не проиграет на Украине.

По информации МВФ, государственный долг Украины к концу 2025 года вырастет до 108,6% ВВП и достигнет 110,4% ВВП в 2026 году. На саммите ЕС в Брюсселе 23 октября страны не смогли согласовать предложение Еврокомиссии о замороженных российских активах и планируют вернуться к обсуждению на заседании Европейского совета 18–19 декабря.

Еврокомиссия уже собиралась выпустить совместные долги стран ЕС на «десятки миллиардов евро», чтобы поддерживать Украину, при этом вариант с использованием российских активов остается предпочтительным.

Ранее на Западе назвали «тяжким бременем» спонсирование Украины без активов России.

