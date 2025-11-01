На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кучма заявил, что Украина не потерпит поражение в военном конфликте

Кучма: Украина не может проиграть в конфликте ни при каком раскладе
close
Григорий Василенко/РИА «Новости»

Украина не может проиграть в конфликте с Россией «ни при одном раскладе». Такое мнение в интервью «Би-би-си» выразил бывший президент Украины Леонид Кучма.

«Кто сегодня скажет, когда рухнет российская экономика? Какая будет западная помощь Украине? Как в итоге поведет себя (президент США. – «Газета.Ru») Дональд Трамп? Что придумают наши действительно талантливые и креативные военачальники? То есть, всех карт мы не знаем. Я только знаю, что проиграть мы не можем ни при одном «раскладе»», — считает он.

По мнению Кучмы, на Западе в последнее время «осознали», что Украина – часть западной цивилизации.

«Такого еще не было», — отметил он.

При этом 1 ноября британская газета The Telegraph сообщала, что украинской армии не хватает около 200 тысяч человек для продолжения вооруженного конфликта с Россией.

На фоне нехватки личного состава в украинской армии при установленном призывном возрасте в 25 лет, отмечала газета, «напряженность вокруг принудительной мобилизации достигает критической точки».

Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.

