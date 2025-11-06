Глава МО Британии допустил переговоры по Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили допустил возможность переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит Politico.

«Президент Трамп — это та фигура, которая может усадить [президента Владимира] Путина за стол переговоров, которая потенциально может положить конец боевым действиям», — сказал Хили.

Так он ответил на вопрос, сложнее ли урегулировать конфликт на Украине, чем ситуацию в секторе Газа. Глава МО Соединенного Королевства призвал не сравнивать эти два конфликта.

Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что условия для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обеспечены. При этом дипломат отметил, что российская и американская стороны находятся в постоянном контакте.

Помимо этого, замминистра заявил, что встреча лидеров России и США требует тщательной подготовки — внешнеполитические ведомства занимаются ее содержательной стороной.

