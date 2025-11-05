На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили, что Украина лишилась светлого будущего из-за Европы

Захарова: Украина могла бы стать экономической жемчужиной, если бы не Европа
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украина имела все шансы стать практически экономической жемчужиной и кормилицей центра Европы, если бы не политика европейцев. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, Украина имела все возможности стать экономической жемчужиной центра Европы, если бы европейцы отнеслись к ней иначе. Но вместо этого они извратили и изнасиловали Украину, а теперь добивают ее, заявила дипломат.

Захарова также отметила, что европейские лидеры, которые не могут объяснить своим гражданам, почему у них возникли проблемы с социальной, образовательной сферой или в области безопасности, не говорят о главных причинах этих трудностей.

Деньги, которые должны были бы покрыть проблемы простых европейцев, политики отправляют не на благородные цели помощи других, а еще и на усугубление ситуации на европейском континенте, то есть на Украину, добавила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова назвала Украину камнем на шее тонущей Европы.

