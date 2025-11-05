На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам

Politico: ЕС готовится прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз готовится прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», внедрение новых правил ожидается на этой неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«Этот шаг будет означать, что россияне будут получать только визы на однократный въезд, за исключением случаев по гуманитарным соображениям или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС», — говорится в публикации.

Также в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза планируется ограничить передвижение российских дипломатов, требуя от них заранее информировать государства, если они планируют путешествовать по шенгенской зоне. Таким образом объединение планирует противодействовать «все более враждебной разведывательной деятельности Кремля».

14 октября глава МВД Эстонии Игорь Таро на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции пожаловался коллегам на рост числа выдаваемых россиянам шенгенских виз.

Ранее сообщалось, что ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами