Глава МВД Эстонии пожаловался на рост числа выдаваемых россиянам шенгенских виз

Глава МВД Эстонии Игорь Таро на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции пожаловася коллегам на рост числа выдаваемых россиянам шенгенских виз. Его слова передает телерадиокомпания ERR.

«Недемократический режим России представляет собой значительный источник угрозы для Шенгенской зоны и стран ЕС. Поэтому крайне важно предотвратить проникновение участников войны против Украины и лиц, сочувствующих российскому режиму, в общества государств-членов ЕС», – подчеркнул Таро.

По мнению главы МВД прибалтийской республики, странам Евросоюза нужно совместно работать над ограничением свободного перемещения лиц, якобы «полезных» для властей России.

17 сентября Таро признал, что у Эстонии нет причин для закрытия временной контрольной линии между прибалтийской республикой и РФ, связанных с безопасностью страны. По его словам, контрольные пограничные пункты (КПП) работают в штатном режиме, миграция из России в Эстонию ограничена. Кроме того, в стране введен полный таможенный контроль с Российской Федерацией.

Ранее Эстония отказалась открывать мост на границе с РФ в Нарве для движения автомобилей.