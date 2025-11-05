В России назвали главные итоги года с момента избрания Трампа

Главными направлениями во внешней политике, которые характеризуют год с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США, можно считать ведение пошлинных войн и миротворческую деятельность. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Александр Асафов.

«В целом за этот год Трамп успел сделать много всего, пусть и не всегда хорошего на внешнем контуре. На внутреннем контуре следует вспомнить сейчас уже полузабытые действия Илона Маска с его департаментом по повышению эффективности, но нельзя отрицать, что это действительно было нужно госаппарату. Также администрация провела много реформ внутри армии, внутри других департаментов, например, здравоохранения, образования», — сказал политолог.

Он отметил, что Трамп скорее вызывает положительные эмоции у большей части американцев, что уже успех в сравнении с экс-президентом Джо Байденом.

«Трамп плотно занимается медиаполитикой. Для него важно показать себя хорошо в медиа, важно, что про него пишут. Этому отдается большая часть внимания работы администрации. Однако вместе с положительным эффектом такая тактика приводит и к негативным последствиям», — заключил Асафов.

Ровно год назад, 5 ноября 2024 года, выборы президента Соединенных Штатов выиграл представитель Республиканской партии Дональд Трамп. За это время новый глава Белого дома успел потратить почти $2 млрд на свои внутренние проекты, «разрешить» несколько международных конфликтов, развязать и закончить войну пошлин и многое другое.

