В Госдуме подвели итоги года, прошедшего с избрания Трампа президентом

Депутат Новиков: за прошедший год Трамп развеял иллюзии об отношении к России
Mike Segar/Reuters

До того как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, многие представители экспертного сообщества питали иллюзии относительно его отношения к России, но он их быстро развеял и показал, что его единственное стремление — обеспечить лидирующую роль США в современном мире. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Трамп в своей политике придерживается свойственного американскому истеблишменту стремления обеспечить доминирующую роль США как державе номер один. Разница с его главными оппонентами-демократами состоит в нюансах, в тактике достижения этой цели, но само целеполагание неизменно. Будучи абсолютным коммерсантом, он проявляет себя и в политике как человек достаточно циничный, который решает прежде всего вопросы укрепления финансово -экономических возможностей Штатов, так как видит в этом основу американского могущества», — заявил депутат.

По его мнению, за прошедший год Трамп показал себя как «реаниматор доктрины Монро», особенно это проявилось в его заявлениях относительно присоединения Канады и Гренландии.

«Трамп любит нагнетать военную напряженность и играть мускулами в своей внешней политике. Сейчас это проявляется в создании военной угрозы для Каракаса. В целом же политика Трампа не имеет ничего общего с пророссийскими намерениями. Более того, в ряде вопросов Белый дом даже готов прогнуться под антироссийскую политику европейцев», — заключил Новиков.

Ровно год назад, 5 ноября 2024 года, выборы президента Соединенных Штатов выиграл представитель Республиканской партии Дональд Трамп. За это время новый глава Белого дома успел потратить почти $2 млрд на свои внутренние проекты, «разрешить» несколько международных конфликтов, развязать и закончить войну пошлин и многое другое.

Ранее в России рассказали, почему Трампу удобна победа Мамдани в Нью-Йорке.

Второй срок Трампа
